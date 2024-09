Confira a previsão do tempo para esta semana em Salvador

Apesar de clima firme, massa de ar úmida favorece a ocorrência de chuvas - Foto: Rafaela Araujo | Ag. A TARDE

Nesta semana, em Salvador, uma massa de ar quente e úmida continuará a predominar e garantir tempo firme na maior parte dos dias. Porém, a chegada de ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico favorecem a ocorrência de chuvas.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 21° e máxima de 30°.

Entre esta segunda-feira, 16, e terça-feira, 17, a previsão é de céu claro e parcialmente nublado com poucas chances de chuva.



A partir de quarta-feira, 18, o céu estará parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer momento do dia.

Já entre quinta feira, 19, e sábado, 21, a previsão é de céu claro e parcialmente nublado também com pouca chances de chuva.

No domingo, o tempo retorna a ficar parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer momento do dia.