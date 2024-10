Confronto com a PM em Jacobina deixa dois mortos e outros dois presos

- Foto: Divulgação/PM-BA

Uma ação da Polícia Militar resultou na morte de dois homens e na prisão de outros dois no bairro do Tapuio, em Jacobina, no norte da Bahia, na madrugada desta quarta-feira, 02. De acordo com a Polícia Civil, os indivíduos mortos no confronto foram identificados como Herculles Muller Santana Melo de Freitas e Josinaldo Barreto Reis.

Segundo informações da polícia, os suspeitos estavam em dois veículos junto a outros homens ainda não identificados quando reagiram à abordagem policial, iniciando o confronto que resultou nas fatalidades.

De acordo com informações da TV Bahia, um dos homens presos é o policial militar Wildson Nunes de Oliveira, cujo envolvimento está sendo investigado pelas autoridades.

Com os dois suspeitos detidos, foram apreendidos um revólver calibre 38 mm, uma pistola 380 mm e uma mochila contendo aproximadamente três quilos de substância semelhante a cocaína. A Polícia Civil segue investigando o caso.