Obra de reparo em cratera na Av. Oscar Pontes é concluída

- Foto: Reprodução / TV Bahia

A Embasa concluiu o reparo da tubulação de grande porte localizada na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, no bairro da Calçada, em Salvador. Com a finalização da obra, o fluxo de veículos na região foi normalizado, Na terça-feira, 01.

A intervenção ocorreu após uma cratera se abrir na via, nas imediações do antigo Colégio Múltipla Escolha, interditando parcialmente a pista. O incidente foi causado por danos em uma tubulação de grandes dimensões, com 80 centímetros de diâmetro, situada a 8 metros de profundidade.

De acordo com a empresa, nesta quarta-feira, 02, as equipes deverão retornar para concluir a recuperação da pavimentação asfáltica no trecho da intervenção.