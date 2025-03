Confusão em palco: prefeito de cidade baiana tentou alcançar dupla famosa

Confusão aconteceu em cima do palco no último sábado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O show da dupla Iguinho e Lulinha, que foi interrompido no último sábado, 8, no município de Pindobaçu, na Bahia, após uma confusão envolvendo o prefeito da cidade, Davi Menezes, com um roadie da banda em cima do palco, ainda rende. Informações de bastidores, obtidas com exclusividade pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, revelam que, após a dupla famosa deixar o local em um carro, o prefeito e sua comitiva partiram em perseguição, mas não conseguiram alcançar o veículo.

Logo após o carro da dupla ir embora, o prefeito e sua comitiva, junto com Guarda Municipal, foram atrás, em vários carros, para tentar convencer eles a voltar, mas sem sucesso.

Conforme soube o A TARDE, quando o prefeito e a comitiva retornaram, houve quem gritasse: “É isso aí, meu prefeito, mostra quem manda nessa cidade.

A equipe de Iguinho e Lulinha afirmou, por meio de nota oficial, que o prefeito teria empurrado e rasgado a roupa de um membro da equipe da banda sem qualquer justificativa.

“O prefeito, que já se encontrava no palco, empurrou e rasgou um dos membros da equipe da banda, gerando tensão e constrangimento para toda a equipe e presentes. Importante esclarecer que a interrupção do show se deu exclusivamente pelo tumulto gerado pelo ato do próprio Prefeito", diz a nota.

Por outro lado, a prefeitura municipal de Pindobaçu alegou que integrantes da produção da banda teriam impedido o acesso de membros da comissão organizadora ao palco, incluindo o próprio prefeito, o que teria resultado em tumulto e agressões.

Assista o vídeo: