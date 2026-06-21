Conta de água fica mais cara na Bahia; veja o novo valor da tarifa e quando começa

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O Diário Oficial do Estado publicou no último sábado, 20, o ajuste tarifário anual da conta de água e esgoto na Bahia. A aprovação do aumento pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa) entra em vigor a partir do dia 20 de julho.

O reajuste aprovado foi de 3,57%, o que gera um tarifa com acréscimo de R$ 1,54 a cada seis metros cúbicos, passando de R$ 43,23 para R$ 44,77. Este será aplicado de forma linear em todas as categorias e faixas da tabela de serviços.

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O que muda

A tarifa mínima, que equivalente ao consumo de seis metros cúbicos, terá um aumento de R$ 0,56, passando de R$ 15,72 para R$ 16,28 na faixa Residencial Social.

Já na categoria Residencial Normal, o reajuste será de R$ 1,54, elevando a tarifa de R$ 43,23 para R$ 44,77. O percentual aprovado é inferior à inflação registrada no período, que foi de 4,13%.

Sobre o reajuste

O reajuste é um procedimento anual previsto pela Lei Federal nº 11.445/2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, com o objetivo de recompor perdas financeiras decorrentes da inflação e dos custos relacionados à energia elétrica e equipamentos eletromecânicos, materiais hidráulicos e produtos químicos utilizados na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

