BAHIA
Apostas de quatro cidades da Bahia são premiadas na Mega-Sena
Bilhetes estão entre os 65 que acertaram cinco dezenas no concurso 3021
Uma aposta de Salvador e outros três bilhetes das cidades de Feira de Santana, Santana e Tucano estão entre as 65 que acertaram cinco dezenas no concurso 3021 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 20. Os jogos premiados vão receber R$ 30.910,50 cada.
As dezenas sorteadas no concurso foram 16, 19, 22, 24, 46 e 58. O prêmio principal, de R$ 39.427.096,38, saiu para uma aposta simples feita em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
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Na capital baiana, a aposta premiada foi feita na lotérica Passos da Fortuna. Em Feira de Santana, o jogo vencedor saiu na Loteria Passos da Sorte. Já em Santana, no oeste do estado, o bilhete premiado foi registrado na Loteria Lisboa. Em Tucano, no nordeste baiano, o apostador fez a aposta pela modalidade digital.
Todas as apostas da Bahia que acertaram cinco dezenas foram simples, com seis números marcados e uma única cota.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira, 23, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.