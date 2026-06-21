Bahia realiza o maior investimento já feito em segurança no São João

A “Operação São João” na Bahia acontece, este ano, com o maior investimento já realizado, em todos os tempos: R$ 45 milhões empregados em tecnologia, estruturas e pessoal. Para reforçar o monitoramento aéreo durante os dias de festejos juninos, o governador Jerônimo Rodrigues entregou, na manhã de sexta-feira, 19, na Vila Policial do Bonfim, mais três novos helicópteros - um à Polícia Militar, um à Polícia Civil e outro ao Corpo de Bombeiros Militar. As aeronaves estão avaliadas ao todo em R$ 101 milhões.

Estarão envolvidos nas ações de segurança dos eventos 27 mil profissionais, dentre eles 22.785 policiais militares, 1.377 policiais civis, 414 peritos, 2.583 bombeiros militares e 153 servidores. Eles irão atuar na capital e em 11 cidades da Região Metropolitana de Salvador, além de estar presentes também em 271 municípios no interior do estado.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As equipes de segurança estarão equipadas com 2.800 câmeras – 711 de reconhecimento facial -, 1.500 rádios de alto padrão de comunicação móvel (LTE -Long Term Evolution), 104 drones (39 com tecnologia termal), além de 608 detectores de metal. Serão, ainda, montadas 363 estruturas que irão abrigar delegacias especiais de área, postos de reunião de tropa e portais de abordagem.

Haverá espaços integrados com representações do Ministério Público da Bahia, Defensoria Pública da Bahia, secretarias estaduais e municipais e redes de proteção social. O anonimato será garantido a denúncias, que poderão ser feitas pelo número 181, gratuitamente. O serviço funcionará, ininterruptamente, por 24 horas durante o período das festas juninas.

Polícia Civil contará com 1,3 mil agentes nos festejos juninos. - Foto: Ascom / SSP

Viaturas e POEs

“As plataformas e as viaturas reforçarão as ações de inteligência nas cidades que realizarão eventos juninos. O Governo do Estado segue priorizando a proteção da população, com investimentos nas Forças Policiais e de Bombeiros”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Ao todo, 39 viaturas e 10 Plataformas de Observação Elevadas (POEs) equipadas com a tecnologia de Reconhecimento Facial irão reforçar a Operação São João na capital e no interior.

As viaturas serão direcionadas para cidades como Caculé, Capela do Alto Alegre, Caturama, Chorrochó, Coronel João Sá, Euclides da Cunha, Igrapiúna, Itabela, Itapetinga, Jequié, Juazeiro, Laje, Lençóis, Nova Fátima, Pedro Alexandre, Santa Bárbara, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Urandi, Vitória da Conquista, dentre outras. Além de serem empregados nas ações dos festejos juninos, os veículos também vão garantir o reforço das investigações e operações da Polícia Civil no interior.

Monitoramento aéreo

As aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão preparadas para atuar em missões de busca e salvamento, resgate aeromédico, combate a incêndios florestais, apoio à defesa civil e demais ocorrências de emergência.

"A incorporação da nova aeronave representa um importante avanço na capacidade de resposta às missões da unidade, ampliando o alcance, a agilidade e a eficiência das operações aéreas no território baiano. O Fênix 02 simboliza o fortalecimento da aviação de segurança pública e o investimento contínuo em meios que permitem salvar vidas com rapidez, segurança e eficiência", disse o major BM Murilo Rocha, comandante do Grupamento de Operações Aéreas do CBMBA.

Equipes de segurança estarão equipadas com 2.800 câmeras. - Foto: Ascom / SSP

De acordo com o comandante do Graer, tenente-coronel Carlos Victor Taranto Lima Braga Filho, nesse período, a unidade irá trabalhar com quatro aeronaves em três frentes: Salvador, Recôncavo e Chapada Diamantina.

“Na capital, teremos duas aeronaves, sendo um helicóptero para apoios emergenciais em ocorrências de alta complexidade, na característica multimissão, além do avião para podermos atingir um maior raio de ação em necessidades no interior do Estado”, informou.

Além disso, haverá duas bases ativadas: uma em Santo Antônio de Jesus, abrangendo todo o Recôncavo baiano, em cidades com grande concentração de pessoas, fluxo em rodovias e festividades, e outra na recém-inaugurada Base de Aviação da Chapada, garantindo maior segurança e aproximação da população local.