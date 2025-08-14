Menu
COOPERCABRUCA

Cooperativa baiana fecha acordo para exportação de cacau ao mercado europeu

Contrato prevê a exportação de mais de 50 toneladas para fabricação de chocolates

Por Redação

14/08/2025 - 11:16 h | Atualizada em 14/08/2025 - 11:31
O acordo é fruto de um ano de negociações
A Cooperativa dos Cacauicultores do Sul da Bahia (Coopercabruca) recebeu, no Centro de Inovação do Cacau (CIC), um grupo de investidores suíços para oficializar um contrato que prevê a exportação de mais de 50 toneladas de cacau fino. O produto será destinado à fabricação de uma nova linha de chocolates por uma das maiores indústrias do setor na Europa.

O acordo é fruto de um ano de negociações e leva para um dos mercados mais rigorosos do mundo amêndoas de alta qualidade produzidas pelos cooperados. A conquista reflete anos de trabalho coletivo, investimento em manejo sustentável e atenção minuciosa a todas as etapas da produção, do cultivo à secagem e seleção das amêndoas.

Para o presidente da cooperativa, Orlantildes Pereira, o momento é simbólico: "É a comprovação de que o cacau dos nossos cooperados tem padrão internacional. O Sul da Bahia mostra que pode competir e se destacar no cenário global do chocolate", afirmou.

O primeiro carregamento, com cerca de 12,5 toneladas, foi enviado na terça-feira, 12. A expectativa é de que, no próximo ano, o volume exportado ultrapasse 100 toneladas.

"Nosso objetivo é atender plenamente este cliente e manter a qualidade. Estamos mobilizando os cooperados para garantir que essa meta seja cumprida e que a cooperativa se fortaleça ainda mais", completou o presidente.

Produtores celebram a oportunidade de ver seu cacau conquistar novos mercados. "É gratificante saber que nosso trabalho chega a consumidores que valorizam a qualidade e a origem", disse Adilson Almeida, de Jitaúna. Já João Miguel, produtor de Jequié, reforçou que "o acesso ao mercado europeu é resultado de confiança mútua e de um compromisso permanente com a excelência".

