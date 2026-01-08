Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BATIDA FRONTAL

Coronel da PM morre em grave acidente de trânsito na Bahia

Carro que policial da reserva estava bateu de frente com caminhão boiadeiro

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

08/01/2026 - 22:55 h | Atualizada em 08/01/2026 - 23:44
Inácio foi o primeiro comandante do Comando de Policiamento da Região Sudoeste
Inácio foi o primeiro comandante do Comando de Policiamento da Região Sudoeste -

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão boiadeiro terminou com a morte do coronel da reserva da Polícia Militar da Bahia Inácio Paz de Lira Júnior, de 64 anos, na noite desta quinta-feira, 8, na rodovia BA-263, entre os município de Itapetinga e Itambé, no sudoeste da Bahia.

Informações preliminares dão conta de que o coronel dirigia o veículo de passeio, quando colidiu frontalmente com um caminhão boiadeiro, nas proximidades do km 25, em um trecho conhecido como Mata Escura. Inácio ainda chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Itambé, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O local do acidente é conhecido por ter muitas curvas acentuadas. Relatos iniciais apontam que, na hora do acidente, a pista estava molhada devido às chuvas registradas nos últimos dias, o que pode ter contribuído para a batida.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv/Itabuna) atenderam a ocorrêcia. As circunstâncias do acidente ainda serão esclarecidas.

Quem era Inácio Paz

Inácio Paz de Lira Júnior teve uma trajetória marcante na Polícia Militar da Bahia. Ele foi o primeiro comandante do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPR-SO) e, mesmo após passar para a reserva, continuou atuando em funções públicas e comunitárias.

Leia Também:

Coelba oferece curso de eletricista em Salvador e na RMS; saiba mais
Idoso de 73 anos é encontrado morto dentro de casa na Bahia
Professor morre após cair de pé de abacate no interior da Bahia

Morador de Guanambi, sua morte causou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de farda. Até o fechamento desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre velório e sepultamento.

Nota pesar PM

Por meio de nota, a Polícia Militar da Bahia manifestou profundo pesar pelo falecimento do coronel PM reformado Inácio Paz e se solidarizou com a família.

"A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do Coronel PM Reformado Inácio Paz de Lira Júnior, ocorrido em decorrência de um acidente fatal registrado entre os municípios de Itapetinga e Itambé.

Integrante da Turma de 1982, o Coronel Inácio Paz de Lira Júnior construiu uma trajetória marcada pela responsabilidade, compromisso com a Instituição e pelo serviço exemplar prestado à sociedade baiana, deixando um legado de profissionalismo, liderança e honra que permanecerá na memória da Corporação.

Neste momento de dor, a PMBA se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, desejando força, conforto e serenidade para enfrentar esta irreparável perda".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acidente fatal acidente na BA-263 Caminhão boiadeiro carro de passeio. CIPRv Itabuna colisão frontal coronel da reserva CPR-SO curvas perigosas guanambi Hospital Municipal de Itambé Inácio Paz de Lira Júnior investigação de acidente Itambé itapetinga km 25 mata escura morte em rodovia estadual não resistiu aos ferimentos pista molhada polícia militar da bahia segurança no trânsito Sudoeste da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inácio foi o primeiro comandante do Comando de Policiamento da Região Sudoeste
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Inácio foi o primeiro comandante do Comando de Policiamento da Região Sudoeste
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Inácio foi o primeiro comandante do Comando de Policiamento da Região Sudoeste
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Inácio foi o primeiro comandante do Comando de Policiamento da Região Sudoeste
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x