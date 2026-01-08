Coronel da PM morre em grave acidente de trânsito na Bahia

Inácio foi o primeiro comandante do Comando de Policiamento da Região Sudoeste - Foto: Reprodução Redes Socias

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão boiadeiro terminou com a morte do coronel da reserva da Polícia Militar da Bahia Inácio Paz de Lira Júnior, de 64 anos, na noite desta quinta-feira, 8, na rodovia BA-263, entre os município de Itapetinga e Itambé, no sudoeste da Bahia.

Informações preliminares dão conta de que o coronel dirigia o veículo de passeio, quando colidiu frontalmente com um caminhão boiadeiro, nas proximidades do km 25, em um trecho conhecido como Mata Escura. Inácio ainda chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Itambé, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O local do acidente é conhecido por ter muitas curvas acentuadas. Relatos iniciais apontam que, na hora do acidente, a pista estava molhada devido às chuvas registradas nos últimos dias, o que pode ter contribuído para a batida.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv/Itabuna) atenderam a ocorrêcia. As circunstâncias do acidente ainda serão esclarecidas.

Quem era Inácio Paz

Inácio Paz de Lira Júnior teve uma trajetória marcante na Polícia Militar da Bahia. Ele foi o primeiro comandante do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPR-SO) e, mesmo após passar para a reserva, continuou atuando em funções públicas e comunitárias.

Morador de Guanambi, sua morte causou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de farda. Até o fechamento desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre velório e sepultamento.

Nota pesar PM

Por meio de nota, a Polícia Militar da Bahia manifestou profundo pesar pelo falecimento do coronel PM reformado Inácio Paz e se solidarizou com a família.

"A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do Coronel PM Reformado Inácio Paz de Lira Júnior, ocorrido em decorrência de um acidente fatal registrado entre os municípios de Itapetinga e Itambé.

Integrante da Turma de 1982, o Coronel Inácio Paz de Lira Júnior construiu uma trajetória marcada pela responsabilidade, compromisso com a Instituição e pelo serviço exemplar prestado à sociedade baiana, deixando um legado de profissionalismo, liderança e honra que permanecerá na memória da Corporação.

Neste momento de dor, a PMBA se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, desejando força, conforto e serenidade para enfrentar esta irreparável perda".