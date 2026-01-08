Menu
BAHIA
ACIDENTE FATAL

Professor morre após cair de pé de abacate no interior da Bahia

Além de professor, ele também era agente penitenciário

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

08/01/2026 - 20:22 h
Professor teve infarto -

Um professor, de 51 anos morreu, na terça-feira, 6, após sofrer uma queda de um pé de abacate em uma propriedade rural entre os municípios de Itagibá e Aiquara, no sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu, por volta do meio-dia.

Gilberto Gonçalves dos Santos, que além de professor do Colégio Municipal 14 de Agosto, era também agente penitenciário do Conjunto Penal de Jequié, ainda foi levado a unidade hospitalar de Aiquara, mas já chegou morto.

Segundo relato de moradores, ele estava acompanhado de um filho, de 17 anos, no momento do acidente. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié, onde foi constatado que a morte ocorreu devido a um infarto fulminante e não por conta da queda. Ele deixa esposa e dois filhos.

