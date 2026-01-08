ACIDENTE FATAL
Professor morre após cair de pé de abacate no interior da Bahia
Além de professor, ele também era agente penitenciário
Por Andrêzza Moura
Um professor, de 51 anos morreu, na terça-feira, 6, após sofrer uma queda de um pé de abacate em uma propriedade rural entre os municípios de Itagibá e Aiquara, no sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu, por volta do meio-dia.
Gilberto Gonçalves dos Santos, que além de professor do Colégio Municipal 14 de Agosto, era também agente penitenciário do Conjunto Penal de Jequié, ainda foi levado a unidade hospitalar de Aiquara, mas já chegou morto.
Segundo relato de moradores, ele estava acompanhado de um filho, de 17 anos, no momento do acidente. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié, onde foi constatado que a morte ocorreu devido a um infarto fulminante e não por conta da queda. Ele deixa esposa e dois filhos.
