Professor morre em batida entre carro e caminhonete na BR-101

Um professor de 46 anos morreu, nesta sexta-feira, 5, após uma batida entre um carro e uma caminhonete na BR-101, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O acidente ocorreu no km 265.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), André Silva Lopes estava sozinho no carro quando colidiu de frente com o outro veículo. A vítima ficou presa nas ferragens e morreu no local.

Já na caminhonete estavam cinco pessoas, sendo três crianças. Elas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas ao hospital.

A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus registrou o caso e expediu as guias para perícia e remoção do corpo. Não há informações sobre a causa do acidente.

Prefeitura lamenta a morte de André

Por nota, a Prefeitura de Laje lamentou a morte de André Silva. Ele trabalhava como professor e servidor da Secretaria Municipal de Saúde da cidade.

“A Prefeitura de Laje se solidariza com a família e amigos pela partida do professor André Silva Lopes, servidor da Secretaria Municipal de Saúde. Neste momento de profundo luto, expressamos nossas condolências e solidariedade. Que todos encontrem conforto e força diante desta perda irreparável", disse a nota.