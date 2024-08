Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro na RMS

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia - Foto: Ilustrativa

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro incendiado, na manhã desta terça-feira, 30, em Simões Filho, cidade na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi achado em uma rua localizada próximo ao Centro de Abastecimento da Bahia (Ceasa). O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo carbonizado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames de identificação.

Não há mais detalhes sobre as causas do ocorrido. As circunstâncias da morte do homem serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).