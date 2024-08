SAF do Bahia vai debater plano de sócios com Associação e torcedores

O novo plano de sócios anunciado pela SAF não foi bem recebido pelos torcedores do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Após muitas reclamações de torcedores sobre o novo plano de sócios, anunciado na última semana, a diretoria da SAF do Bahia, gerida pelo Grupo City, vai se reunir na Arena Fonte Nova na próxima quinta-feira, 2, com a Associação e líderes de torcidas organizadas, onde será dada a oportunidade de discutir e esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto. Estarão presentes o presidente do Tricolor, Emerson Ferretti, e o vice-presidente Paulo Tavares, além de representantes do conselheiro do clube.

Segunda apuração do Portal A TARDE, A reunião foi marcado após um encontro inicial entre Ferretti, Tavares e a diretoria da SAF na segunda-feira, 29. A conversa foi por mais informações sobre o novo plano de sócios antes de emitir um posicionamento. Na tarde desta terça-feira, 30, a Associação irá se pronunciar, por meio de nota oficial.

O novo plano de sócios anunciado pela SAF não foi bem recebido pelos torcedores do Bahia, que irão pagar mais com a implementação do sistema de check-in. O clube prometeu explicar nesta terça todos as mudanças após uma série de anúncios que não foram suficientes para tirar todas as dúvidas.

As mudanças foram a implementação do sistema de check-in para sócios mediante o pagamento de 15% do valor do ingresso. Além disso, o sócio 'Acesso Garantido', deixa de existir, com mudança de nome.

Anteriormente, o Portal A TARDE também apurou que o planejamento do novo "Sócio Esquadrão" foi gestado pela Diretoria de Operações e Relações Institucionais do Bahia SAF, hoje sob o comando de Vitor Ferraz, e gerou resistência interna dentro de algumas esferas do clube por ser vista também como uma "medida impopular" e que não encontraria "compatibilidade com a realidade da torcida do Bahia".

O planejamento foi aprovado dentro da estrutura de tomada de decisões do Grupo City, que acompanhou todo o processo, e contou com a sanção de Raul Aguirre, CEO do Bahia, e da matriz emiradense. A medida será implementada no mês de setembro.