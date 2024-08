Botafogo x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

Botafogo e Bahia se enfrentaram na 5ª rodada do Brasileirão 2024 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Nesta terça-feira, 30, começam as oitavas de final da maior competição mata-mata do futebol brasileiro, a Copa do Brasil. Às 21h30, será disputado um dos principais duelos desta fase da competição: Botafogo x Bahia. Apesar do momento ruim na temporada, a equipe comandada por Rogério Ceni já venceu os cariocas no Estádio Nilton Santos neste ano, por 2 a 1, na 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e por isso, alimenta a fé do torcedor azul, vermelho e branco.

Leia mais:

Bahia x Botafogo: relembre histórico do duelo em mata-mata

Com Bahia em má fase, Iago quer evitar erros: "Mudar essa chave"



No último sábado, 27, após empate com o Internacional, o Esquadrão alcançou a inédita marca de quatro jogos sem vencer no ano, mas mesmo com o desempenho abaixo, o atacante Biel não deu o braço a torcer e garante que o Bahia chega forte na disputa por uma vaga nas quartas de final: "Eu tenho certeza que a gente vai surpreender”.



“Desde o ano passado o nosso time demonstra crescimento em jogos grandes, e eu creio que agora não vai ser diferente”, afirmou o camisa 11.

Transmissão: Sportv e Premiere.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta [Kanu] e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Tchê Tchê (Igor Jesus), Luiz Henrique; Savarino, Tiquinho Soares. Técnico: Arthur Jorge.