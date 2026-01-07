Menu
BAHIA
RIO DE CONTAS

Corpo de homem é encontrado em rio na Bahia

Vítima foi localizada por pescadores que passavam na região

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/01/2026 - 7:59 h
Imagem ilustrativa da imagem Corpo de homem é encontrado em rio na Bahia
-

O corpo de um homem foi localizado dentro do Rio de Contas, no município de Ipiaú, no centro-sul da Bahia. Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que ele foi encontrado na noite desta terça-feira, 6, por pescadores que passavam pela região conhecida como Areião do Arara, na zona rural do município.

A vítima estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira, 5. Segundo as testemunhas, o corpo estava preso a pedras quando foi avistado pelos populares. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

Qual a causa da morte?

Às margens do rio, estava uma motocicleta, um celular e peças de roupa pertencentes ao homem. A principal tese sugere morte por afogamento durante um banho no rio, mas as investigações seguirão para a fim de elucidar o caso.

O Corpo de Bombeiros realizou a remoção do corpo da água. Após os procedimentos iniciais, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi ao local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal de Jequié, onde foi realizada a necropsia.

x