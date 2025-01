Criança de 3 anos morre afogada em piscina desativada no sul da Bahia

O velório e sepultamento ocorreram nesta terça-feira, 31 - Foto: Reprodução / G1

Na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, uma criança de apenas 3 anos de idade morreu afogada nesta segunda-feira, 30, após cair em uma piscina desativada. As investigações do caso estão a cargo da Polícia Civil.

Segundo informações, o incidente ocorreu na residência da família, quando a criança, identificada como Heitor Lisboa Menezes, estava com parentes. Ao perceberem que o corpo do menino estava submerso na água, os familiares tentaram prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou manobras de reanimação, mas Heitor não resistiu aos ferimentos. O corpo da criança foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna, onde foi realizada a necropsia. O velório e sepultamento ocorreram nesta terça-feira, 31.