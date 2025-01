Pular 7 ondas, vestir roupa branca: conheça as tradições de Ano Novo

Uvas, lentilhas e romãs são alguns dos alimentos preferidos dos brasileiros que desejam atrair boas energias para o ano novo - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

A celebração do Ano Novo no dia 1º de janeiro começou em 1582, com a adoção do calendário gregoriano pelo papa Gregório XIII. Antes disso, as festividades de virada do ano ocorriam entre os dias 22 e 23 de março, marcando o início da primavera no hemisfério Norte. As superstições associadas à data variam conforme os países e culturas, mas sempre estiveram presentes na história da humanidade.

No Brasil, tradições como vestir branco e pular sete ondas refletem uma herança cultural africana. A prática de usar roupas brancas, por exemplo, se popularizou na década de 1970, impulsionada por cerimônias de religiões de matriz africana, especialmente em homenagem à Iemanjá, na praia de Copacabana. Com o tempo, a vestimenta se tornou parte da cultura popular brasileira, adotada até por quem não segue essas religiões.

Superstições e significados

Pular sete ondas: na Umbanda, o número sete representa as linhas da religião, e cada salto é um pedido para um orixá diferente. O número também é associado a Exu, entidade que simboliza prosperidade e oportunidades.

Comer lentilha: tradição italiana trazida por imigrantes, a lentilha é símbolo de fartura e abundância financeira devido ao formato que lembra uma moeda.

Romã na virada: herança grega, onde a fruta é compartilhada para atrair sorte. No Brasil, guardar sementes na carteira é visto como um amuleto para prosperidade.

Oleaginosas e frutas secas: castanhas, nozes e frutas cristalizadas, introduzidas por imigrantes árabes, simbolizam longevidade e desejos para um ano de fartura.

Fogos de artifício: originados na China há mais de 2 mil anos, os fogos eram usados para espantar maus espíritos. Popularizados na Europa, chegaram ao Brasil com imigrantes portugueses e italianos.

Esses costumes revelam a diversidade de influências culturais que moldaram as celebrações de Ano Novo no Brasil e no mundo, transformando a data em um momento de fé e esperança.