Criança de 6 anos é baleada na cabeça em Salvador dentro de casa

Uma menina de 6 anos foi baleada na manhã desta quarta-feira, 1º em Salvador, no bairro do Alto da Terezinha, mais precisamente na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, onde morava com a família. De acordo com informações da Polícia Civil e Militar, a criança foi atingida no rosto enquanto estava dentro de sua residência.

Os pais da menina perceberam o ferimento ao acordar, e em seguida, a Polícia Civil foi acionada. A informação preliminar aponta que, ao contrário do que se poderia imaginar, não houve relatos de tiros disparados nas proximidades da casa. De acordo com informações da TV Bahia, familiares da vítima contaram que a bala teria atravessado o telhado e o forro do teto da residência.

A criança foi levada para um hospital local, onde passou por atendimento médico e, em seguida, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Subúrbio, onde já foi submetida a uma cirurgia. Seu estado de saúde, no entanto, não foi detalhado pelas autoridades de saúde.

A Polícia Civil investiga o caso como uma tentativa de homicídio, e a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) está apurando os fatos, ouvindo testemunhas e buscando informações sobre os responsáveis por esse crime.