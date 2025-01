Perseguição policial durante a virada de ano termina com três presos

O veículo furtado, que havia sido roubado em dezembro do ano passado, foi devolvido ao seu proprietário - Foto: Reprodução/TV Globo

Na madrugada desta quarta-feira, 1º, uma perseguição policial emocionante começou no Centro de São Paulo e só terminou 14 quilômetros depois, na Marginal Pinheiros, na altura da ponte do Morumbi, na Zona Sul. Os três criminosos, que estavam em um carro furtado, foram presos quando o combustível do veículo acabou.

O incidente teve início na região de Santa Cecília, quando a polícia foi acionada para atender uma tentativa de furto a um comércio na Rua das Palmeiras. O carro dos criminosos, com a placa trocada, fugiu em alta velocidade, levando os policiais a mobilizarem diversas viaturas para capturá-los.

Durante a fuga, os criminosos deixaram para trás uma mochila com ferramentas, que pode ter sido usada na tentativa de roubo. Após a prisão, os três homens foram levados para o 89º DP (Portal do Morumbi). O veículo furtado, que havia sido roubado em dezembro do ano passado, foi devolvido ao seu proprietário.