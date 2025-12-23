ACIDENTE
Criança morre eletrocutada ao tocar em decoração de Natal na Bahia
Menino passou 5 dias internado, mas não resistiu aos ferimentos
Por Luiza Nascimento
Um menino de nove anos morreu, nesta segunda-feira, 22, após receber uma descarga elétrica ao tocar em uma decoração natalina no sudoeste da Bahia. Gustavo Carvalho Dantas foi eletrocutado na última quarta-feira, 17, ao pegar enfeite em uma praça localizada do município Licínio de Almeida
Segundo informações da prefeitura, a criança tocou na réplica de trem que fazia parte da decoração natalina do local. Após ser atingido, ele foi encontrado embaixo do brinquedo, socorrido e levado para o Hospital Municipal Auro Mendes, onde recebeu os primeiros atendimentos.
Devido à gravidade do caso, ele foi transferido na sexta-feira, 19, para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, após três dias, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Prefeitura diz que morte não teve relação com o enfeite
Segundo a Prefeitura de Licínio de Almeida, a morte do garoto não teve relação com os enfeites natalinos, e sim do manuseio da fiação elétrica instalada abaixo dos trilhos da locomotiva já existente na praça pública.
A gestão afirma estar prestando todo o apoio necessário à família, e se colocou à disposição da Justiça para esclarecer as circunstâncias. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
A decoração está isolada e toda corrente elétrica no entorno do brinquedo foi desligada, até que se conclua a apuração da polícia.
