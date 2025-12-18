Ex-policial que se fingia de criançaem jogos é preso por exploração

O criminoso se passava por criança em jogos de videogames e atraia as vítimas - Foto: Divulgação | Polícia Civil

O policial penal aposentado, Marcio Aparecido Bastos Barboza, foi preso em flagrante por armazenar e compartilhar conteúdos de exploração sexual infantil. O criminoso se passava por criança em jogos de videogames e atraia as vítimas.

Segundo a Polícia Civil, Marcio conversava em tempo real com as crianças, pedia seus contatos e conseguia ter acesso ao material pornográfico dos menores em situação de abuso e exploração. Ele foi preso preventivamente.

O policial aposentado já era investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas (DDM) por dois estupros, sendo um deles de vulnerável. De acordo com o delegado Elton Costa, o suspeito também utilizou os jogos para atrair as vítimas.

“Ele atraía as crianças por meio de jogos eletrônicos, videogames e se aproveitava disso para toques íntimos”, explicou o delegado.