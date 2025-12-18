Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Triplo homicídio: veículo usado por trabalhadores mortos é localizado

Os corpos das vítimas foram encontrados na terça-feira, 16, no Alto do Cabrito

Leilane Teixeira e Victoria Isabel

Por Leilane Teixeira e Victoria Isabel

18/12/2025 - 11:23 h | Atualizada em 18/12/2025 - 11:40
Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16
Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16 -

A Polícia Civil da Bahia localizou, na manhã desta quinta-feira, 18, o veículo usado pelos trabalhadores Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28, torturados, mortos de deixados em vis pública no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador. Os corpos das vítimas foram encontrados na terça-feira, 16.

Conforme informações obtidas pela reportagem de A TARDE, a Polícia Civil já possui indicativos de autoria nas mortes. Além disso, a principal linha de investigação aponta que o crime teria sido cometido por um grupo criminoso com atuação no bairro de Marechal Rondon. As circunstâncias e a motivação do triplo homicídio seguem sob apuração.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veículo encontrado

Durante o avanço das investigações, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) localizaram, nesta quinta-feira, 18, o veículo Volkswagen Kombi utilizado pelos trabalhadores.

O automóvel foi encontrado no bairro de Granjas Rurais e encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por exames que podem auxiliar na elucidação do crime.

Leia Também:

Polícia mira hackers que fraudavam mandados de prisão para o CV
Empresa nega ameaças e cobranças antes do assassinato de funcionários
Fraude no INSS: PF deflagra nova fase de megaoperação em sete estados

Triplo homicídio

Os três homens foram encontrados torturados e mortos na noite desta terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e sinais de tortura, além de estarem com as mãos amarradas.

Uma fonte policial informou que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Ocupação policial e reforço da segurança

Após o crime, o bairro do Alto do Cabrito passou a contar com policiamento intensivo, além de ações integradas envolvendo a Polícia Militar, Polícia Civil e órgãos de perícia. O objetivo é garantir segurança à população, preservar a ordem pública e avançar na identificação dos responsáveis.

Em entrevista, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, lamentou o crime e afirmou que o Estado não medirá esforços para responsabilizar os autores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alto do Cabrito grupo criminoso HOMICÍDIO Polícia Civil Salvador triplo homicídio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16
Play

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

x