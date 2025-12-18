Triplo homicídio: veículo usado por trabalhadores mortos é localizado

Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16 - Foto: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia localizou, na manhã desta quinta-feira, 18, o veículo usado pelos trabalhadores Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28, torturados, mortos de deixados em vis pública no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador. Os corpos das vítimas foram encontrados na terça-feira, 16.

Conforme informações obtidas pela reportagem de A TARDE, a Polícia Civil já possui indicativos de autoria nas mortes. Além disso, a principal linha de investigação aponta que o crime teria sido cometido por um grupo criminoso com atuação no bairro de Marechal Rondon. As circunstâncias e a motivação do triplo homicídio seguem sob apuração.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veículo encontrado

Durante o avanço das investigações, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) localizaram, nesta quinta-feira, 18, o veículo Volkswagen Kombi utilizado pelos trabalhadores.

O automóvel foi encontrado no bairro de Granjas Rurais e encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por exames que podem auxiliar na elucidação do crime.

Triplo homicídio

Os três homens foram encontrados torturados e mortos na noite desta terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e sinais de tortura, além de estarem com as mãos amarradas.

Uma fonte policial informou que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Ocupação policial e reforço da segurança

Após o crime, o bairro do Alto do Cabrito passou a contar com policiamento intensivo, além de ações integradas envolvendo a Polícia Militar, Polícia Civil e órgãos de perícia. O objetivo é garantir segurança à população, preservar a ordem pública e avançar na identificação dos responsáveis.

Em entrevista, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, lamentou o crime e afirmou que o Estado não medirá esforços para responsabilizar os autores.