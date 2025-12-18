POLÍCIA
Empresa nega ameaças e cobranças antes do assassinato de funcionários
A Planet Internet publicou uma nota nas redes sociais desmentindo as informações
Por Victoria Isabel
Após declarações de que estaria sofrendo ameaças por parte de uma facção criminosa, a Planet Internet, negou que tenha sido contatada para pagar qualquer tipo de 'pedágio' para atuar na localidade do Alto do Cabrito, onde três de seus funcionários foram torturados e assassinados, na noite desta terça-feira, 16.
Segundo a empresa, não houve contato, ameaça ou cobrança de taxas por parte de traficantes que atuam no Subúrbio Ferroviário.
“A Planet Internet encontra-se consternada com o ocorrido e vem prestando todo o apoio necessário às famílias dos funcionários. Destaca, ainda, que em momento algum a empresa foi contactada, por quem quer que seja, muito menos recebeu qualquer pedido de resgate ou de pagamento para acesso de suas equipes à localidade”, diz o comunicado.
A empresa informou ainda que segue colaborando com as investigações junto às autoridades policiais.
Pedágio de 40%
De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, os trabalhadores foram mortos por traficantes do Comando Vermelho (CV) pela falta de pagamento por parte da empresa para a qual eles trabalhavam.
Leia Também:
A informação foi confirmada por uma fonte policial ao Portal A TARDE, que afirmou que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.
Como oesquema funcionava
Segundo um representante de uma das empresas do setor, que preferiu não se identificar, o Comando Vermelho (CV) teria implantado em Salvador e na Região Metropolitana um esquema semelhante ao do Rio de Janeiro, com cobrança de taxas sobre serviços de telecomunicações.
Ainda segundo a fonte, a facção já impõe a cobrança de R$ 15 por cada cliente atendido mensalmente. Além dessa taxa, o grupo passou a exigir também 40% do lucro anual das empresas que atuam em áreas sob seu domínio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes