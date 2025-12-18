Empresa nega ameaças e cobranças antes do assassinato de funcionários

Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16 - Foto: Reprodução/Redes sociais

Após declarações de que estaria sofrendo ameaças por parte de uma facção criminosa, a Planet Internet, negou que tenha sido contatada para pagar qualquer tipo de 'pedágio' para atuar na localidade do Alto do Cabrito, onde três de seus funcionários foram torturados e assassinados, na noite desta terça-feira, 16.

Segundo a empresa, não houve contato, ameaça ou cobrança de taxas por parte de traficantes que atuam no Subúrbio Ferroviário.

“A Planet Internet encontra-se consternada com o ocorrido e vem prestando todo o apoio necessário às famílias dos funcionários. Destaca, ainda, que em momento algum a empresa foi contactada, por quem quer que seja, muito menos recebeu qualquer pedido de resgate ou de pagamento para acesso de suas equipes à localidade”, diz o comunicado.

A empresa informou ainda que segue colaborando com as investigações junto às autoridades policiais.



Pedágio de 40%

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, os trabalhadores foram mortos por traficantes do Comando Vermelho (CV) pela falta de pagamento por parte da empresa para a qual eles trabalhavam.

A informação foi confirmada por uma fonte policial ao Portal A TARDE, que afirmou que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.



Como oesquema funcionava

Segundo um representante de uma das empresas do setor, que preferiu não se identificar, o Comando Vermelho (CV) teria implantado em Salvador e na Região Metropolitana um esquema semelhante ao do Rio de Janeiro, com cobrança de taxas sobre serviços de telecomunicações.

Ainda segundo a fonte, a facção já impõe a cobrança de R$ 15 por cada cliente atendido mensalmente. Além dessa taxa, o grupo passou a exigir também 40% do lucro anual das empresas que atuam em áreas sob seu domínio.