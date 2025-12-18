Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Empresa nega ameaças e cobranças antes do assassinato de funcionários

A Planet Internet publicou uma nota nas redes sociais desmentindo as informações

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/12/2025 - 7:44 h
Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16
Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16 -

Após declarações de que estaria sofrendo ameaças por parte de uma facção criminosa, a Planet Internet, negou que tenha sido contatada para pagar qualquer tipo de 'pedágio' para atuar na localidade do Alto do Cabrito, onde três de seus funcionários foram torturados e assassinados, na noite desta terça-feira, 16.

Segundo a empresa, não houve contato, ameaça ou cobrança de taxas por parte de traficantes que atuam no Subúrbio Ferroviário.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A Planet Internet encontra-se consternada com o ocorrido e vem prestando todo o apoio necessário às famílias dos funcionários. Destaca, ainda, que em momento algum a empresa foi contactada, por quem quer que seja, muito menos recebeu qualquer pedido de resgate ou de pagamento para acesso de suas equipes à localidade”, diz o comunicado.

A empresa informou ainda que segue colaborando com as investigações junto às autoridades policiais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Planet Internet (@provedorplanetinternet)

Pedágio de 40%

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, os trabalhadores foram mortos por traficantes do Comando Vermelho (CV) pela falta de pagamento por parte da empresa para a qual eles trabalhavam.

Leia Também:

Após morte de trabalhadores, policiamento é reforçado na Suburbana
Jerônimo cobra rigor na investigação da morte de trabalhadores: "Inaceitável"
Werner garante prioridade para encontrar culpados de triplo homicídio no Subúrbio

A informação foi confirmada por uma fonte policial ao Portal A TARDE, que afirmou que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Como oesquema funcionava

Segundo um representante de uma das empresas do setor, que preferiu não se identificar, o Comando Vermelho (CV) teria implantado em Salvador e na Região Metropolitana um esquema semelhante ao do Rio de Janeiro, com cobrança de taxas sobre serviços de telecomunicações.

Ainda segundo a fonte, a facção já impõe a cobrança de R$ 15 por cada cliente atendido mensalmente. Além dessa taxa, o grupo passou a exigir também 40% do lucro anual das empresas que atuam em áreas sob seu domínio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ameaças Facção criminosa Subúrbio Ferroviário triplo homicídio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16
Play

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

Crime ocorreu na noite de terça-feira, 16
Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

x