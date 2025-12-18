Após morte de trabalhadores, policiamento é reforçado na Suburbana

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após o triplo homicídio que resultou na morte de técnicos de internet em Salvador, o policiamento foi reforçado no bairro Marechal Rondon e localidades adjacentes, como Inferninho, Lígia Maria e Osório. As vítimas teriam sido levadas da localidade em que trabalhavam na região, e os corpos foram deixados no Alto do Cabrito, bairro vizinho.

Devido ao ocorrido, a Polícia Militar da Bahia deflagrou a Operação Dominus Areae, que atua no local, sem prazo de encerramento. A ação tem como objetivo ampliar a presença policial, fortalecer a prevenção de crimes e restabelecer a sensação de segurança da população da região.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no desenvolvimento da operação, informações relevantes foram produzidas e compartilhadas com os órgãos responsáveis pela investigação, contribuindo para a identificação de suspeitos relacionados ao crime.

O policiamento conta com patrulhamento tático realizado por equipes da Rondesp BTS, do Batalhão de Patrulhamento Tatico Móvel da Polícia Militar da Bahia (BPTAMO) e de guarnições empregadas na Operação Intensificação, sob coordenação do Comando de Policiamento da Capital (COPPM). As equipes atuam de forma integrada, com viaturas posicionadas estrategicamente, funcionando em regime contínuo.

Também participam da operação efetivos do CPAP, da 9ª CIPM/Pirajá e do motopatrulhamento do Comando de Policial Regional (CPRC BTS), ampliando o policiamento ostensivo em toda a área de atuação.

Como parte da estratégia de integração entre as forças de segurança, foi instalada uma sala de situação reunindo setores de inteligência da FICCO, do COPPM, da Rondesp BTS e da 9ª CIPM/Pirajá, garantindo suporte técnico e direcionamento das ações operacionais em campo.

Relembre o caso

Os três homens foram encontrados torturados e mortos na noite desta terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, Subúrbio de Salvador. Os corpos estavam em via pública, com marcas de tiros na cabeça e mãos amarradas.

As vítimas, que ainda não foram identificadas oficialmente, vestiam uniforme azul de uma empresa provedora de internet "Planet Internet", o que indica que seriam prestadores de serviço.

Guarnições da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e isolaram a área até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pela perícia e remoção dos corpos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade de Salvador, investiga o triplo homicídio. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e diligências e oitivas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.