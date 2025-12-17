SALVADOR
Jerônimo cobra rigor na investigação da morte de trabalhadores: "Inaceitável"
Trabalhadores foram torturados e mortos no Alto do Cabrito
Por Leilane Teixeira
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, determinou uma investigação rigorosa a respeito do triplo homicídio dos trabalhadores de uma empresa de internet no Alto do Cabrito, em Savador.
Segundo o gestor, "o que aconteceu no Alto do Cabrito é um crime brutal e inaceitável" e "fere a dignidade humana e o direito de viver e trabalhar em paz".
"O que aconteceu no Alto do Cabrito é um crime brutal e inaceitável. Trabalhadores perderam a vida enquanto exerciam seu ofício. Isso fere a dignidade humana e o direito de viver e trabalhar em paz. Determinei que a investigação seja conduzida com rigor para identificar e responsabilizar os autores, dentro da lei. Vamos seguir enfrentando a violência com firmeza e responsabilidade", escreveu o chefe do Executivo.
Solidariedade
As vítimas foram identificadas como
- Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos
- Jackson Santos Macedo, de 41 anos
- Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos
O governador prestou solidariedade a família. "Minha solidariedade. Que Deus conforte seus corações. Nosso compromisso é com a verdade e a justiça".
Além de Jerônimo, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, também comentou sobre o assunto e garantiu prioridade para encontrar culpados pelo triplo homicídio no Subúrbio.
Sepultamento
Os corpos de Ricardo Antônio da Silva Souza e Jackson Santos Macedo foram sepultados na tarde desta quarta-feira, 17, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, sob forte comoção de familiares, amigos e colegas de trabalho.
Já Patrick Vinícius dos Santos Horta será sepultado nesta quinta-feira, 18, às 10h, no Memorial Vale da Saudade.
O crime
Três homens foram encontrados torturados e mortos na noite desta terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e sinais de tortura, além de estarem com as mãos amarradas.
Uma fonte policial informou que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.
Ocupação policial e reforço da segurança
Após o crime, o bairro do Alto do Cabrito passou a contar com policiamento intensivo, além de ações integradas envolvendo a Polícia Militar, Polícia Civil e órgãos de perícia. O objetivo é garantir segurança à população, preservar a ordem pública e avançar na identificação dos responsáveis.
Em entrevista, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, lamentou o crime e afirmou que o Estado não medirá esforços para responsabilizar os autores.
