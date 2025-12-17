Jerônimo cobra rigor na investigação da morte de trabalhadores: "Inaceitável"

Governador prestou solidariedade a família - Foto: - Reprodução redes sociais

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, determinou uma investigação rigorosa a respeito do triplo homicídio dos trabalhadores de uma empresa de internet no Alto do Cabrito, em Savador.

Segundo o gestor, "o que aconteceu no Alto do Cabrito é um crime brutal e inaceitável" e "fere a dignidade humana e o direito de viver e trabalhar em paz".

"O que aconteceu no Alto do Cabrito é um crime brutal e inaceitável. Trabalhadores perderam a vida enquanto exerciam seu ofício. Isso fere a dignidade humana e o direito de viver e trabalhar em paz. Determinei que a investigação seja conduzida com rigor para identificar e responsabilizar os autores, dentro da lei. Vamos seguir enfrentando a violência com firmeza e responsabilidade", escreveu o chefe do Executivo.

Solidariedade

As vítimas foram identificadas como

Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos

Jackson Santos Macedo, de 41 anos

Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos

O governador prestou solidariedade a família. "Minha solidariedade. Que Deus conforte seus corações. Nosso compromisso é com a verdade e a justiça".

Além de Jerônimo, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, também comentou sobre o assunto e garantiu prioridade para encontrar culpados pelo triplo homicídio no Subúrbio.

Sepultamento

Os corpos de Ricardo Antônio da Silva Souza e Jackson Santos Macedo foram sepultados na tarde desta quarta-feira, 17, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, sob forte comoção de familiares, amigos e colegas de trabalho.

Já Patrick Vinícius dos Santos Horta será sepultado nesta quinta-feira, 18, às 10h, no Memorial Vale da Saudade.

O crime

Três homens foram encontrados torturados e mortos na noite desta terça-feira, 16, no bairro Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. De acordo com informações e imagens recebidas pelo Portal A TARDE, os corpos estavam em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e sinais de tortura, além de estarem com as mãos amarradas.

Uma fonte policial informou que a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao não pagamento de taxas impostas por uma facção criminosa que atua na região. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Ocupação policial e reforço da segurança

Após o crime, o bairro do Alto do Cabrito passou a contar com policiamento intensivo, além de ações integradas envolvendo a Polícia Militar, Polícia Civil e órgãos de perícia. O objetivo é garantir segurança à população, preservar a ordem pública e avançar na identificação dos responsáveis.

Em entrevista, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, lamentou o crime e afirmou que o Estado não medirá esforços para responsabilizar os autores.