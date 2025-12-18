Menu
OPERAÇÃO SEM DESCONTO

Fraude no INSS: PF deflagra nova fase de megaoperação em sete estados

Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/12/2025 - 7:20 h
Nova etapa da operação Sem Desconto
Nova etapa da operação Sem Desconto

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta quinta-feira, 18, uma nova etapa da operação Sem Desconto, que investiga fraudes relacionadas a descontos associativos aplicados de forma irregular a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nesta fase, estão sendo executados 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As diligências ocorrem nos estados de:

  • São Paulo
  • Paraíba
  • Rio Grande do Norte
  • Pernambuco
  • Minas Gerais
  • Maranhão
  • Distrito Federal

De acordo com a PF, a ação tem como finalidade “esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”.

Tags:

aposentados e pensionistas fraudes INSS organização criminosa polícia federal

Ver todas

