OPERAÇÃO SEM DESCONTO
Fraude no INSS: PF deflagra nova fase de megaoperação em sete estados
Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão
Por Victoria Isabel
A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta quinta-feira, 18, uma nova etapa da operação Sem Desconto, que investiga fraudes relacionadas a descontos associativos aplicados de forma irregular a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Nesta fase, estão sendo executados 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As diligências ocorrem nos estados de:
- São Paulo
- Paraíba
- Rio Grande do Norte
- Pernambuco
- Minas Gerais
- Maranhão
- Distrito Federal
De acordo com a PF, a ação tem como finalidade “esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”.
