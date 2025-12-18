Fraude no INSS: PF deflagra nova fase de megaoperação em sete estados

Nova etapa da operação Sem Desconto - Foto: Divulgação | INSS | Rafael de Matos Carvalho

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta quinta-feira, 18, uma nova etapa da operação Sem Desconto, que investiga fraudes relacionadas a descontos associativos aplicados de forma irregular a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nesta fase, estão sendo executados 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As diligências ocorrem nos estados de:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

São Paulo

Paraíba

Rio Grande do Norte

Pernambuco

Minas Gerais

Maranhão

Distrito Federal

De acordo com a PF, a ação tem como finalidade “esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”.