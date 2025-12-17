BAHIA
Funcionário é suspeito de furtar R$ 36 mil em peças de tratores
Homem tentou revender equipamento na Bahia
Por Leilane Teixeira
Um esquema de desvio de peças de tratores dentro de uma empresa terminou com a prisão em flagrante de um funcionário, na terça-feira, 16, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo estimado chega a R$ 36 mil.
A prisão aconteceu em uma loja da Avenida Presidente Dutra, após denúncias apontarem que produtos estariam sendo retirados do estoque para venda ilegal. Com base nas informações, policiais passaram a monitorar o suspeito.
Leia Também:
Flagrante
No momento da abordagem, ele foi flagrado negociando:
- três peças de alto valor;
- cada uma avaliada em cerca de R$ 12 mil, que estavam sendo repassadas por apenas R$ 1 mil cada a um suposto receptador.
O funcionário foi levado para a Central de Flagrantes, no Complexo Policial de Sobradinho, onde acabou autuado por furto qualificado. As peças recuperadas foram apreendidas.
A Polícia Civil apura agora se o esquema envolvia outros funcionários ou compradores, além de verificar há quanto tempo os desvios vinham ocorrendo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes