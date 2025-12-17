Funcionário é suspeito de furtar R$ 36 mil em peças de tratores

Foto ilustrativa - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um esquema de desvio de peças de tratores dentro de uma empresa terminou com a prisão em flagrante de um funcionário, na terça-feira, 16, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo estimado chega a R$ 36 mil.

A prisão aconteceu em uma loja da Avenida Presidente Dutra, após denúncias apontarem que produtos estariam sendo retirados do estoque para venda ilegal. Com base nas informações, policiais passaram a monitorar o suspeito.

Flagrante

No momento da abordagem, ele foi flagrado negociando:

três peças de alto valor;

cada uma avaliada em cerca de R$ 12 mil, que estavam sendo repassadas por apenas R$ 1 mil cada a um suposto receptador.

O funcionário foi levado para a Central de Flagrantes, no Complexo Policial de Sobradinho, onde acabou autuado por furto qualificado. As peças recuperadas foram apreendidas.

A Polícia Civil apura agora se o esquema envolvia outros funcionários ou compradores, além de verificar há quanto tempo os desvios vinham ocorrendo.