Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

STF

Vítimas de violência doméstica têm direito a auxílio do INSS

Decisão foi publicada pelo STF nesta semana

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

18/12/2025 - 11:15 h
Imagem ilustrativa da imagem Vítimas de violência doméstica têm direito a auxílio do INSS
-

Vítimas de violência doméstica podem receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em caso de afastamento do trabalho. A decisão foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira, 16.

Os ministros decidiram, por unanimidade, que a mulher em situação de violência tem direito ao benefício previdenciário ou assistencial.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a decisão final, validada pelas regras da Lei Maria da Penha, a Justiça deve assegurar à mulher em situação de violência doméstica, a manutenção do vínculo empregatício por pelo menos seis meses, enquanto se recupera dos danos causados pelo agressor.

Como vai funcionar o auxílio?

Leia Também:

Condenado a 23 anos é capturado após denúncia de violência doméstica
Mãe recebe bilhete em mamadeira e expõe violência contra filho autista
Violência: ataque a tiros deixa morto e ferido na Bahia

Para as mulheres que possuem vínculos empregatícios, os primeiros 15 dias de remuneração pelo afastamento serão de responsabilidade do empregador. Passado o período, a responsabilidade é transferida para o INSS.

Já as vítimas que não têm relação de emprego, mas pagam a contribuição, o benefício deverá ser pago integralmente pelo órgão.

No entanto, as mulheres que não trabalham, nem pagam o INSS, também podem receber auxílio. Neste caso, é preciso comprovar que elas não têm outros meios de fonte de renda, para receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Segundo a Corte, a Justiça Federal deverá cobrar aos agressores os gastos do instituto para o pagamento dos benefícios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Play

Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

x