ESCÂNDALO

Mãe recebe bilhete em mamadeira e expõe violência contra filho autista

Imagens nas redes sociais apontam que a creche teria deixado a criança sozinha e dormindo suada

Carla Melo

Por Carla Melo

15/12/2025 - 13:06 h
Bilhete foi enviado dentro de mamadeira
Bilhete foi enviado dentro de mamadeira -

A mãe de uma criança autista recebeu um bilhete da ex-funcionária de uma creche particular de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, denunciando maus-tratos.

O aviso foi enviado escondido dentro da mamadeira da criança. De acordo com outras informações, a mãe da criança também teria sido abordada pela ex-funcionária nas redes sociais, onde teria recebido diversos vídeos do filho

Em imagens que circulam na internet, a criança aparece dormindo suada. Em outra foto, é possível ver o menino sozinho, em uma sala vazia, sentado em uma cadeira de refeição, sem poder sair.

Localizada no bairro Solo Sagrado, a unidade de cuidado infantil publicou uma nota nas redes sociais, alegando que as informações divulgadas seriam inverídicas e que a instituição pretende tomar medidas sobre o assunto.

“Trata-se de uma tentativa clara de distorção da realidade, surgida em meio a um contexto de disputa judicial, no qual foi ingressada uma ação judicial contra os antigos proprietários, que se encontra em andamento”, diz a instituição. “É importante destacar que a creche sempre pautou sua atuação pelo respeito, zelo e cuidado integral com as crianças, mantendo um ambiente seguro, acolhedor e adequado ao desenvolvimento infantil. Jamais houve qualquer prática de maus-tratos, sendo esta afirmação totalmente infundada”.

creche criança autista maus-tratos São Paulo

x