MUDANÇAS

Novas regras para hotéis vai mudar sistema de check-in/check-out

Carla Melo

Por Carla Melo

15/12/2025 - 9:19 h | Atualizada em 15/12/2025 - 9:33
Hotéis ainda poderão aplicar suas novas regras e horários

Começam a valer a partir desta segunda-feira, 15, as novas regras nacionais que mudam a forma como hotéis, pousadas, resorts, hostelse outros meios de hospedagem organizam os seus horários de check-in, check-out e a duração mínima da diária.

Após meses de debates e ajustes no setor, Câmara e no Senado Federal, as medidas para modernização das regras e padronização dos procedimentos ao consumidor foram aprovadas e ganharam regulamentação pelo Ministério do Turismo, que definiu como as novas normas seriam aplicadas na prática.

A principal mudança é que a diária passa a ter duração mínima de 24 horas. Dentro dessas 24h, o estabelecimento pode usar até 3 horas para limpeza e preparação do quarto antes de entregá-lo ao próximo hóspede. Na prática, o viajante passa a ter direito a pelo menos 21 horas de uso efetivo da acomodação.

Mesmo com essa padronização, hotéis e pousadas continuam livres para definir seus próprios horários de entrada e saída (como check-in às 14h e check-out às 11h). A diferença é que, agora, esses horários precisam estar claros e informados antecipadamente, preferencialmente no momento da reserva.

Outra mudança é a implementação da ficha digital do hóspede, que pode ser preenchida por link ou QR Code, algo que promete agilizar o check-in e reduzir burocracias.

check-in e check-out duração mínima da diária ficha digital do hóspede Ministério do Turismo modernização do setor hoteleiro novas regras de hospedagem

x