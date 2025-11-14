CASO ESTÁ SENDO INVESTIGADO
Criança morre por tiro acidental após pegar arma do pai na Bahia
Calebe Santana Rios, de 4 anos, estava em casa sozinho quando o acidente aconteceu
Por Carla Melo
Uma criança de 4 anos morreu com um tiro acidental após pegar a arma do pai, na zona rural de Jacobina, no norte da Bahia, na tarde de quinta-feira, 13.
De acordo com informações da Polícia Civil, a criança, identificada como Calebe Santana Rios, estava sozinho em casa localizada no distrito de Junco quando o acidente aconteceu. A irmã da vítima acionou a Polícia Militar para informar o acontecido.
Leia Também:
Até o momento, os pais ainda não foram localizados, e os policiais seguem as buscas pelos responsáveis legais de Calebe.
A 1ª Delegacia Territorial de Jacobina investiga as circunstâncias da morte e guias para perícia e necropsia foram expedidas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes