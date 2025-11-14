Menu
CASO ESTÁ SENDO INVESTIGADO

Criança morre por tiro acidental após pegar arma do pai na Bahia

Calebe Santana Rios, de 4 anos, estava em casa sozinho quando o acidente aconteceu

Carla Melo

Por Carla Melo

14/11/2025 - 13:24 h
Até o momento, os pais ainda não foram localizados
Uma criança de 4 anos morreu com um tiro acidental após pegar a arma do pai, na zona rural de Jacobina, no norte da Bahia, na tarde de quinta-feira, 13.

De acordo com informações da Polícia Civil, a criança, identificada como Calebe Santana Rios, estava sozinho em casa localizada no distrito de Junco quando o acidente aconteceu. A irmã da vítima acionou a Polícia Militar para informar o acontecido.

Leia Também:

Polícia vai rastrear celulares ligados à morte de vereador e assessor
Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões
Empresário é preso por lavagem de dinheiro e operar finanças de facção

Até o momento, os pais ainda não foram localizados, e os policiais seguem as buscas pelos responsáveis legais de Calebe.

A 1ª Delegacia Territorial de Jacobina investiga as circunstâncias da morte e guias para perícia e necropsia foram expedidas.

