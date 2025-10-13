Dentista morre em grave acidente no interior da Bahia

Profissional era irmão do secretário de Planejamento de Jacobina, Levi Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um grave acidente que aconteceu no domingo (12), em Jacobina, no norte da Bahia, causou a morte do dentista Leivid Bahia após o seu carro colidir frontalmente com um caminhão na BA-131, trecho próximo ao povoado de Água Branca, no município de Miguel Calmon.

Segundo informações iniciais, a vítima estava ao volante de um Hyundai ix35 quando o acidente aconteceu. Em um vídeo enviado ao MASSA!, dá pra ver o veículo completamente destruído e tomado pelas chamas após a colisão.

Leivid era uma figura conhecida na cidade. Irmão do secretário de Planejamento de Jacobina, Levi Bahia, e filho do empresário João Teixeira, o dentista também era casado e pai de um menino, com quem costumava aparecer em publicações no Instagram.

Nas redes, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) publicou uma nota de pesar lamentando a morte do profissional.

“Neste momento de dor, o CRO-BA se solidariza com familiares, amigos, colegas de profissão e toda a comunidade odontológica, desejando força e serenidade para enfrentarem essa perda irreparável.”, diz a legenda da publicação.

Na postagem, amigos e colegas de profissão também usaram do espaço para lamentar a perda: “Uma partida muito precoce! Que Deus o receba de braços abertos e conforte o coração de toda família!! Que tristeza 😢”, escreveu um internauta. “Nossos sentimentos a toda família. Profissional, pai, marido, amigo que deixa seu exemplo de vida para todos nós”, comentou outra.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar, a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não obteve retornos. O espaço segue aberto para manifestações.