HOME > BAHIA
BAHIA

Dentista morre em grave acidente no interior da Bahia

Carro do dentista pegou fogo após colisão em Miguel Calmon

Redação

Por Redação

13/10/2025 - 8:15 h
Profissional era irmão do secretário de Planejamento de Jacobina, Levi Bahia
Profissional era irmão do secretário de Planejamento de Jacobina, Levi Bahia

Um grave acidente que aconteceu no domingo (12), em Jacobina, no norte da Bahia, causou a morte do dentista Leivid Bahia após o seu carro colidir frontalmente com um caminhão na BA-131, trecho próximo ao povoado de Água Branca, no município de Miguel Calmon.

Segundo informações iniciais, a vítima estava ao volante de um Hyundai ix35 quando o acidente aconteceu. Em um vídeo enviado ao MASSA!, dá pra ver o veículo completamente destruído e tomado pelas chamas após a colisão.

Assista:

Leivid era uma figura conhecida na cidade. Irmão do secretário de Planejamento de Jacobina, Levi Bahia, e filho do empresário João Teixeira, o dentista também era casado e pai de um menino, com quem costumava aparecer em publicações no Instagram.

Idoso morre pisoteado por uma vaca em Feira de Santana
Caminhão dos Correios colide com carro e deixa um morto na Bahia
Ex-secretário morre após acidente entre carro e caminhão na Bahia

Nas redes, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) publicou uma nota de pesar lamentando a morte do profissional.

“Neste momento de dor, o CRO-BA se solidariza com familiares, amigos, colegas de profissão e toda a comunidade odontológica, desejando força e serenidade para enfrentarem essa perda irreparável.”, diz a legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por CRO-BA - Oficial (@cro.bahia)

Na postagem, amigos e colegas de profissão também usaram do espaço para lamentar a perda: “Uma partida muito precoce! Que Deus o receba de braços abertos e conforte o coração de toda família!! Que tristeza 😢”, escreveu um internauta. “Nossos sentimentos a toda família. Profissional, pai, marido, amigo que deixa seu exemplo de vida para todos nós”, comentou outra.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar, a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não obteve retornos. O espaço segue aberto para manifestações.

Profissional era irmão do secretário de Planejamento de Jacobina, Levi Bahia
