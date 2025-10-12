Menu
MORTE TRÁGICA

Idoso morre pisoteado por uma vaca em Feira de Santana

Vítima morava na zona rural e não resistiu após dois dias internado no Hospital Geral Clériston Andrade

Por Redação

12/10/2025 - 16:34 h
Adalberto Cerqueira foi pisoteado por uma vaca em sua fazenda e não resistiu
Um idoso de 69 anos não resistiu aos ferimentos provocados por uma vaca e morreu em Feira de Santana. Adalberto Paulo Cerqueira tinha 69 anos e estava internado desde a sexta-feira, 9, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Ele morava em uma fazenda da zona rural de Irará e foi pisoteado pelo animal em sua propriedade, que fica a 49 km de Feira de Santana. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para necropsia.

A polícia aguarda os laudos periciais para esclarecer a causa da morte.

x