MORTE TRÁGICA
Idoso morre pisoteado por uma vaca em Feira de Santana
Vítima morava na zona rural e não resistiu após dois dias internado no Hospital Geral Clériston Andrade
Por Redação
Um idoso de 69 anos não resistiu aos ferimentos provocados por uma vaca e morreu em Feira de Santana. Adalberto Paulo Cerqueira tinha 69 anos e estava internado desde a sexta-feira, 9, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).
Ele morava em uma fazenda da zona rural de Irará e foi pisoteado pelo animal em sua propriedade, que fica a 49 km de Feira de Santana. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para necropsia.
A polícia aguarda os laudos periciais para esclarecer a causa da morte.
