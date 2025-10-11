TRISTE
Garota morre após comer acarajé
A jovem foi socorrida em uma UPA, mas não resistiu
Por Franciely Gomes
Uma garota de 19 anos morreu após consumir um acarajé, prato típico baiano, na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, que fica a 383,7 km de Salvador. O fato aconteceu na última quinta-feira, 9, e foi registrado na Delegacia Territorial do município.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima foi identificada como Ana Beatriz de Araújo Rodrigues. Ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após apresentar os primeiros sintomas, mas chegou a óbito pouco tempo depois.
“A vítima passou mal depois de ingerir um acarajé, foi socorrida, mas não resistiu. As guias para remoção e perícia foram expedidas enquanto laudos são aguardados para esclarecer a causa da morte”, explicou a PC em nota enviada ao Portal A TARDE.
