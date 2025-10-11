Garota morre após comer acarajé

O caso está sendo investigado pela polícia - Foto: Andrezza Moura

Uma garota de 19 anos morreu após consumir um acarajé, prato típico baiano, na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, que fica a 383,7 km de Salvador. O fato aconteceu na última quinta-feira, 9, e foi registrado na Delegacia Territorial do município.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima foi identificada como Ana Beatriz de Araújo Rodrigues. Ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após apresentar os primeiros sintomas, mas chegou a óbito pouco tempo depois.

Imagem da jovem Ana Beatriz de Araújo Rodrigues | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“A vítima passou mal depois de ingerir um acarajé, foi socorrida, mas não resistiu. As guias para remoção e perícia foram expedidas enquanto laudos são aguardados para esclarecer a causa da morte”, explicou a PC em nota enviada ao Portal A TARDE.