PM apreende pistola e localiza foragido em abordagem na BR 101

Um foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto, foi preso junto cvom outros dois suspeitos durante abordagem na BR 101, recho de Buerarerma, no sul do estado.

Policiais militares do 15º BPM realizavam operação, quando avistaram um automóvel sendo transportado por um guincho com três homens em seu interior. Ao realizarem a abordagem, foi encontrada uma pistola calibre .380mm.

Durante a verificação dos ocupantes, foi constatado que um dos suspeitos possuía mandado de prisão em aberto. Os três homens e o material apreendido foram apresentados à delegacia territorial de Itabuna para tomada das medidas pertinentes.