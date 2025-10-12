FLAGRANTE
PM apreende pistola durante festa paredão em Camaçari
Policiais foram acionados devido à perturbação do sossego e prenderam suspeito que portava a arma
Por Redação
Uma denúncia de perturbação do sossego levou a Polícia Militar a prender um suspeito por porte de arma em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Os policiais faziam rondas na Rua estrada 25, quando foram acionados pela central.
Ao chegar ao local, a equipe se deparou com uma festa tipo paredão e, após as buscas pessoais, localizaram uma pistola calibre 635mm em posse de um homem. O suspeito foi encaminhado à 18ª delegacia em Cama para tomada das medidas cabíveis.
