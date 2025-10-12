Menu
FLAGRANTE

PM apreende pistola durante festa paredão em Camaçari

Policiais foram acionados devido à perturbação do sossego e prenderam suspeito que portava a arma

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 12:45 h
Pistola foi apreendida em poder de um homem durante uma festa paredão
Pistola foi apreendida em poder de um homem durante uma festa paredão -

Uma denúncia de perturbação do sossego levou a Polícia Militar a prender um suspeito por porte de arma em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Os policiais faziam rondas na Rua estrada 25, quando foram acionados pela central.

Ao chegar ao local, a equipe se deparou com uma festa tipo paredão e, após as buscas pessoais, localizaram uma pistola calibre 635mm em posse de um homem. O suspeito foi encaminhado à 18ª delegacia em Cama para tomada das medidas cabíveis.

