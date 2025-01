Depósito de drogas é desarticulado e 130 kg de maconha são apreendidos

A droga foi encontrado em uma casa na cidade de Feira de Santana - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Mais de 130 kg de maconha foram apreendidos em Feira de Santana, a 100 km de Salvador, na noite de domingo, 19 e madrugada de segunda-feira, 20. A apreensão ocorreu em uma casa localizada no bairro Santo Antônio dos Prazeres, após denúncias anônimas que levaram as autoridades até o local.

A operação foi realizada pela Coordenação de Operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo o delegado Adriano Lobo, coordenador de operações do DEIC, o imóvel estava sendo utilizado por um grupo criminoso envolvido com roubos a instituições financeiras e tráfico de drogas. A droga seria distribuída em eventos festivos em Feira de Santana e em Salvador.

Os suspeitos, ao perceberem a chegada das equipes policiais, conseguiram fugir do local. O material apreendido foi encaminhado à sede do Deic, no bairro de Itapuã, em Salvador. Até o momento, ninguém foi preso, e as investigações continuam com o objetivo de localizar e capturar os responsáveis.