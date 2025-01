Argentino e baiano sequestrados na Bahia fizeram pix de R$ 100 mil

A Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) está investigando o caso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois homens, um argentino e um baiano, foram sequestrados e torturados por criminosos em um matagal em Itacimirim, na cidade de Camaçari, na última sexta-feira, 17. As vítimas estavam bastante feridas e foram resgatadas por policiais militares, que foram acionados após moradores da área denunciarem a atividade criminosa.

De acordo com informações da TV Bahia, durante o sequestro, as vítimas transferiram R$ 100 mil aos criminosos.

Quando a polícia chegou ao local, o grupo de criminosos fugiu pela mata. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade de saúde. O baiano segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aeroporto, enquanto o argentino, que sofreu ferimentos mais leves, prestou depoimento à polícia.

O sequestro ocorreu quando os dois amigos estavam em uma área afastada de Camaçari, onde foram abordados pelos criminosos, que os levaram até o matagal e os mantiveram em cativeiro por horas, durante as quais as torturas e as transferências bancárias ocorreram.

Durante o resgate, uma gravação feita pelos policiais registrou a interação com as vítimas. “Você já estava morto na sua cabeça? E a sensação de ver a polícia chegando?”, questionou um dos agentes. Em outros momentos, os policiais perguntaram: “Seu braço está quebrado, você não consegue levantar", "A gente vai socorrer você", "Qual a sensação, irmão, de ver a polícia resgatando vocês?" e “Você é argentino? Mora em Stella Maris? E os caras pegaram vocês onde?”. As respostas das vítimas, no entanto, não são audíveis.

As vítimas foram encontradas próximas a duas covas, indicando que os criminosos planejavam executá-las. A Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) está investigando o caso.

