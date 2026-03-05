Deputado bolsonarista quer apoiar mulheres que desejam abortar na Bahia

Parlamentar afirmar querer garantir que a mulher tome uma "decisão consciente e amparada" - Foto: Agência Brasil

Gestantes baianas que desejam abortar nos termos permitidos pela legislação federal vão poder contar com uma política estadual de orientação, conscientização, transparência e apoio à gestante, caso um projeto de lei criado pelo deputado estadual Leandro de Jesus (PL) seja aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O texto, publicado nesta quinta-feira, 5, no Diário Oficial da Casa, afirma que a lei levará em consideração a proteção à vida e dignidade da pessoa humana, valorização da maternidade e fortalecimento da família e o dever do Estado de prestar informação clara e baseada em evidências científicas.

O projeto estabelece que as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia devem garantir, antes de qualquer interrupção legal da gravidez:

Acolhimento multiprofissional : atendimento por equipe de diversas áreas

: atendimento por equipe de diversas áreas Consulta psicológica : obrigatória para escuta qualificada e apoio emocional (sem caráter coercitivo)

: obrigatória para escuta qualificada e apoio emocional (sem caráter coercitivo) Transparência clínica : informação sobre o procedimento, riscos físicos/emocionais e alternativas como programas de apoio e adoção

Além disso, o texto diz que serão deveres da equipe multidisciplinar apresentar para as gestantes de forma didática (com uso de vídeos e ilustrações):

Desenvolvimento fetal : exposição do crescimento do feto semana a semana

: exposição do crescimento do feto semana a semana Métodos abortivos : explicação sobre aspiração intrauterina, curetagem e abortamento farmacológico

: explicação sobre aspiração intrauterina, curetagem e abortamento farmacológico Riscos e efeitos colaterais (físicos e psíquicos) : a lista inclui desde perfuração do útero, hemorragia e infertilidade até depressão, sentimentos de remorso, culpa e comportamentos autopunitivos

: a lista inclui desde perfuração do útero, hemorragia e infertilidade até depressão, sentimentos de remorso, culpa e comportamentos autopunitivos Opção de adoção : informar sobre a possibilidade de entrega do bebê para programas de adoção pós-parto

Entrega legal para adoção

Caso a gestante decida entregar o bebê para a adoção, o PL destaca que os seguintes passos deverão ser seguidos:

A unidade de saúde deve enviar o caso à Vara da Infância e da Juventude

O processo deve assegurar o sigilo das informações, a dignidade da mulher e a proibição de qualquer constrangimento ou exposição

A equipe deve explicar as etapas judiciais da entrega voluntária

Transparência

O texto diz também que a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) deverá manter um painel público atualizado semestralmente com número anual de atendimentos gestacionais e interrupções legais realizadas. Deve constar também a quantidade de atendimentos psicológicos prestados e as ações de apoio à maternidade (dados agregados para preservar a identidade das pacientes).

Já os site e aplicativos do Estado devem ter uma seção específica com:

Informações educativas sobre o desenvolvimento gestacional

Esclarecimentos sobre riscos da interrupção da gravidez

Guia de serviços públicos de assistência social e orientação familiar

Por fim, o projeto destaca que o Poder Executivo deve promover a capacitação das equipes de saúde em acolhimento humanizado e protocolos clínicos. Os custos das despesas serão cobertas por dotações orçamentárias próprias.

Na justificativa do projeto, o deputado Leandro de Jesus enfatiza que a proposta não altera o Código Penal, mas busca garantir que a mulher tome uma "decisão consciente e amparada" por meio da transparência estatal. Ele define a consulta psicológica não como coerção, mas como uma "medida de cuidado".

O projeto de lei ainda passar pelas seguintes comissões:

Constituição e Justiça

Saúde e Saneamento

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público

Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle

Só depois disso o PL irá para votação em plenário.