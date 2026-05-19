Descontos de até 90%: veja como negociar dívidas nas agências dos Correios da Bahia

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Consumidores baianos que desejam limpar o nome ou renegociar pendências financeiras agora terão mais facilidade para acessar as condições do Novo Desenrola Brasil. A parceria entre a Serasa e os Correios foi ampliada no estado e passa a disponibilizar atendimento presencial em mais de 400 agências baianas, com descontos que podem chegar a 90% no valor das dívidas.

Em entrevista ao portal A TARDE, o especialista em educação financeira da Serasa, Lucas Tosati, destacou que a parceria com os Correios busca ampliar o alcance do atendimento presencial, principalmente para pessoas que têm dificuldade de acesso aos canais digitais.

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Segundo ele, os Correios já apoiam ações da Serasa durante feirões de renegociação, mas a iniciativa ganhou ainda mais força com o Novo Desenrola Brasil.

“Existe agência dos Correios em praticamente todos os municípios do Brasil. Aqui na Bahia não é diferente. Essa parceria ajuda a democratizar o atendimento e facilitar o acesso da população às negociações”, afirmou.

Atualmente, mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país estão aptas a realizar consultas e negociações de dívidas. Na Bahia, 400 unidades participa da ação.

Atendimento nas agências

Lucas explcia que para ser atendido presencialmente, o consumidor deve comparecer a uma agência dos Correios levando um documento oficial com foto.

"Nas unidades, os atendentes informam quais dívidas estão vinculadas ao CPF do cidadão e apresentam as ofertas disponíveis", afirma.

As negociações também podem ser feitas pelos canais digitais da Serasa. Para consultar as ofertas online, basta acessar o site oficial da Serasa ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS.

Foto: Reprodução Agência Brasil

Segundo Lucas Tosati, o atendimento presencial é importante porque parte da população ainda enfrenta dificuldades para utilizar ferramentas digitais.

“Os descontos oferecidos nas agências são os mesmos disponíveis no aplicativo e no site da Serasa. Mas muita gente ainda não tem acesso fácil à internet, então o atendimento físico acaba sendo fundamental”, explicou.

Cenário da inadiplência na Bahia

De acordo com dados da Serasa, a Bahia possui atualmente 5.117.754 pessoas inadimplentes, número superior ao registrado em março, quando o estado contabilizava 5.047.365 consumidores negativados. O estado ocupa a quarta posição no ranking nacional de inadimplência, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Na avaliação de Tosati, programas de renegociação como o Desenrola Brasil ajudam consumidores a reorganizarem a vida financeira.

“Toda iniciativa de combate à inadimplência é válida. O programa permite descontos expressivos e redução de juros, criando uma oportunidade importante para que as pessoas consigam limpar o nome e retomar o controle financeiro”, disse.

Inadiplência no Brasil

O especialista também alertou para o avanço da inadimplência no estado e no país. Dados mais recentes da Serasa mostram que o Brasil atingiu a marca histórica de 83,3 milhões de inadimplentes em abril, o equivalente a mais da metade da população adulta brasileira.

Os brasileiros acumulam atualmente cerca de 342 milhões de dívidas negativadas, com valor médio de R$ 6.814,39 por pessoa. As pendências com bancos e cartões de crédito representam 27,5% do total das dívidas registradas no país.