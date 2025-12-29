TURISMO
Destino turístico da Bahia vira referência nacional em segurança
Atuação integrada entre empresários, Prefeitura e forças policiais faz destino baiano virar referência nacional
Por Beatriz Santos
A Península de Maraú tem se destacado nacionalmente como um dos destinos turísticos mais seguros do Brasil, resultado de uma articulação contínua entre o setor produtivo, o poder público municipal e as forças de segurança. A iniciativa reúne a Apema, a Prefeitura de Maraú e órgãos como a Polícia Civil, a Polícia Militar e a CIPE Cacaueira.
O trabalho conjunto envolve ações preventivas, operações ostensivas, inteligência policial e investimentos em tecnologia, refletindo diretamente na rotina de moradores, comerciantes e turistas que frequentam a região.
A cooperação tem sido apontada como decisiva para garantir tranquilidade, sobretudo em períodos de alta temporada.
Um dos principais avanços dessa parceria foi a implantação do Centro Integrado de Vigilância Eletrônica, com câmeras instaladas em pontos estratégicos da Península. O sistema possibilita monitoramento em tempo real, respostas rápidas a ocorrências e apoio às forças policiais durante operações, ampliando a prevenção e o combate a crimes.
Para o presidente da Apema, Leco Levita, a iniciativa reforça a importância do diálogo entre diferentes setores. “Segurança é um pilar essencial para quem vive e investe na Península de Maraú. Essa parceria mostra que, quando todos trabalham juntos, os resultados aparecem”, destaca.
O prefeito Ravan afirma que a segurança pública está entre as prioridades da gestão municipal. “Investir em tecnologia, apoiar as polícias e fortalecer parcerias é garantir mais qualidade de vida para a população e mais confiança para quem visita Maraú”, afirmou.
A atuação integrada das forças policiais tem sido fundamental para manter a ordem e assegurar a sensação de segurança na região. Com isso, a Península de Maraú consolida não apenas sua imagem de paraíso natural, mas também de exemplo de organização, prevenção e compromisso com um turismo seguro e sustentável.
