Detran-BA participa de Encontro Nacional em Brasília

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) participou, na segunda-feira, 2, da abertura do 80º Encontro Nacional dos Detrans, em Brasília. Estiveram presentes no evento, o diretor-geral Rodrigo Pimentel, o coordenador-geral de Veículos Fabrício Araújo, e o coordenador-geral de Habilitação de Condutores, Max Passos. O encontro segue até quarta-feira, 4.

Realizado pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), o evento tem o objetivo de buscar saídas para desburocratizar serviços e fortalecer a segurança no trânsito nas cidades brasileiras.



“Este encontro ocorre quatro vezes no ano e promove a troca de experiências entre os Detrans, buscando aprimorar os serviços em termos de tecnologia, fiscalização e campanhas. Com o objetivo principal que é o de salvar vidas. Através destes encontros conseguimos cada vez mais nos aperfeiçoar”, disse Fabrício Araújo.



O evento reúne diretores dos Detrans de todas as unidades federativas do país, assim como seus técnicos e empresas privadas do setor. Ao longo dos três dias, os presentes participam de reuniões, apresentações e palestras temáticas sobre tecnologia, digitalização de sistemas, inteligência artificial e legislação diversa, entre outras.