Diretor do Conjunto Penal de Valença é exonerado do cargo

O delegado aposentado da Polícia Civil da Bahia, Rafael Godinho Magalhães, foi exonerado do cargo de diretor do Conjunto Penal de Valença, sul do estado. O ato, assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da Bahia desta sexta-feira, 28.

Godinho exerceu a função de diretor da unidade prisional pelo período de três meses, já que foi nomeado em abril deste ano. Roberto Luis Franco Leone Filho, que atuava como agente penitenciário, foi nomeado para seu lugar.

Magalhães foi o delegado responsável pelo inquérito do 'famoso' caso da pousada Paraíso Perdido, sobre a morte do empresário Leandro Troesch, dono da pousada, em Jaguaripe. Na época, as investigações apontaram que a morte não foi suicídio.