Doação de corpos para estudos é tema de encontro na UFBA | A TARDE

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), por meio do Departamento de Biomorfologia, realiza cerimônia especial em homenagem as pessoas que doaram seus corpos para estudos e avanço da ciência e da medicina. O encontro, que será aberto ao público, acontece no dia 16 de novembro, às 18h30, no auditório do Instituto de Ciências da Saúde da universidade, no campus de Ondina, em Salvador.

“Este evento, que é o único em toda Bahia, tem como objetivo agradecer e homenagear aqueles que doaram seus corpos para a ciência, contribuindo para o conhecimento médico e de todos os profissionais da área da saúde”, explica a organização do evento.

A cerimônia vai contar com a presença de convidados e líderes religiosos, além de autoridades, professores, alunos e familiares dos doadores. “A doação do corpo para a ciência é uma decisão altruísta, heroica e que agrega valor à sociedade. É parte fundamental da formação de médicos, sendo responsável pelo bem estar e salvamento de muitas vidas”.

O evento vai destacar e divulgar o "Programa de Doação “Transcendendo além da vida”, o único do Estado da Bahia, que incentiva e facilita a doação do corpo para a ciência. “Queremos promover uma cultura de doação em benefício da nossa sociedade”, garante a organização.

Quem tiver interesse em conhecer o Programa de Doação “Transcendendo além da vida” (clique aqui) ou ligue para a UFBA: (71) 3283-8888, 3283-8923

Email: [email protected]