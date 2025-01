Dois suspeitos são presos por homicídio e ocultação de cadáver na Bahia

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias e motivação do crime. - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Os dois suspeitos pela morte e ocultação do corpo de Florisvaldo Jesus da Silva, de 54 anos, na cidade de Mirangaba, no norte da Bahia, foram presos nesta quarta-feira, 1º, pela Polícia Civil no município de Saúde.

Florisvaldo desapareceu no dia 27 de dezembro, e seu corpo foi localizado três dias depois, pouco após a prisão dos suspeitos.

De acordo com o depoimento de um dos envolvidos, o crime teria sido motivado por um suposto flerte da vítima com as companheiras dos suspeitos. A Polícia Civil trabalha com essa hipótese, mas não descarta a possibilidade de latrocínio. Os dois homens seguem detidos e à disposição da Justiça.

Durante a investigação, o carro da vítima foi rastreado e localizado inicialmente em Pindobaçu e, mais tarde, em Antônio Gonçalves. Um dos suspeitos foi detido quando voltou ao município de Saúde e tentou vender o veículo.

No momento da abordagem, ele alegou ter comprado o automóvel diretamente de Florisvaldo. Contudo, as declarações apresentaram inconsistências, e vestígios de sangue encontrados no porta-malas levaram o homem a confessar o crime. Ele indicou aos investigadores o local onde o corpo havia sido enterrado: próximo a um cemitério no povoado de Sambaíba.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias e motivação do crime.