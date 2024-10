Domingo de votação registra 108 eleitores e 14 candidatos presos

- Foto: Raphael Muller

Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 14 candidatos e 108 eleitores detidos, até a tarde deste domingo, 6, no primeiro turno das eleições municipais.

O país também registrou 911 ocorrências relacionadas a crimes eleitorais. Em dados compilados em painel do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), outros 44 candidatos e 246 eleitores foram conduzidos à delegacia.



As forças de segurança que atuam no pleito também apreenderam 10 armas. O porte de arma é proibido o porte do armamento em seções eleitorais, de acordo com a legislação eleitoral.

Eleitores que estão fora do domicílio eleitoral e que não conseguiram votar nessas eleições podem justificar a ausência às urnas pelo aplicativo do E-título.



De acordo com o TSE, até a última atualização às 15h30, deste domingo, foram registradas 2,4 milhões de justificativas por meio do aplicativo.

Outras 199 mil pessoas justificaram a ausência no exterior. Ainda segundo o TSE, 2,6 mil urnas precisaram ser substituídas.