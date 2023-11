Duas pessoas morrem em acidente; DPT é acionado e sofre batida | A TARDE

Duas pessoas morreram após uma forte batida entre um carro, modelo Toyota Corolla, e um caminhão. O caso aconteceu na noite domingo, 26, na BR 101, imediações do município de Mascote, sul baiano.



De acordo com a Polícia Civil, as vítimas, que estavam no veículo menor, foram encontradas sem documentação e ainda não foram identificadas. A lateral do carro ficou completamente destruída. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna foi acionada para realizar a perícia no local, no entanto, a caminho, o veículo também se envolveu em uma batida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no entroncamento da cidade de Arataca, no km 566 da BR-101, quando um veículo atingiu o carro oficial. O motorista estava alcoolizado e foi preso na hora. Um dos peritos teve leves ferimentos.