Duplicação da BA-093 provoca mudanças no acesso a Simões Filho

Trecho receberá sinalização especial diurna e noturna - Foto: Reprodução / Prefeitura de Simões Filho

Dois novos pontos de retorno serão inseridos na BA-093 como parte das obras de duplicação que estão em andamento. A iniciativa, fruto de uma demanda da população local, foi aprovada pela AGERBA e está sendo executada pela Concessionária Bahia Norte.

Um desses retornos será construído logo no início da rodovia, nas proximidades do entroncamento com a BR-324. O outro estará situado mais adiante, no km 2,6, após a Avenida Washington Luís, em uma área bastante conhecida dos motoristas que passam pela região do “Sucão”.

Para viabilizar o avanço das obras, uma mudança importante entra em vigor: a partir do dia 21 de julho, motoristas que seguem da BR-324 com destino à BA-093, no trecho de Simões Filho, terão o acesso interditado. A medida vale de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, e pode se estender aos sábados, conforme a necessidade da equipe de engenharia.

Mudanças no tráfego

Durante o período de interdição, os motoristas que vêm de Feira de Santana e desejam acessar Simões Filho deverão seguir pela BR-324 e, na altura do km 604, acessar a via marginal para realizar o retorno através do viaduto, localizado próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, para então acessar a cidade no entroncamento da BR-324 com a BA-093. O mesmo percurso será utilizado por quem sai da região das metalúrgicas em direção a Simões Filho. O fluxo para quem sai de Simões Filho em direção a Feira de Santana ou Salvador não sofrerá alterações.

Para manter a segurança dos usuários, o trecho receberá sinalização especial diurna e noturna. A Bahia Norte solicita atenção dos motoristas às placas de sinalização, com orientação à redução de velocidade.

A duplicação da BA-093, no trecho entre o km 0 e km 3, em Simões Filho, dá continuidade a uma série de obras e intervenções na infraestrutura e segurança viária na região, que compõem o contrato de concessão com o Governo do Estado. A intervenção na alça de acesso a Simões Filho visa ampliar a capacidade de fluxo e a segurança na rodovia, inteAcesso a Simões Filho é alterado para segunda etapa da duplicação da BA-093

