E as águas de março? Saiba se vai chover durante o carnaval em Salvador

Veja a previsão de tempo durante o Carnaval - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Assim como diz a música de Elis Regina, as águas de março vêm para lavar o verão durante o Carnaval 2025, já que em sua maioria, o período de folia vai estar sob um céu com nuvens e vários dias com chances de chuva, de acordo com o Climatempo.

Abrindo as atividades do Carnaval 2025, na quinta-feira, 27, o dia segue com mínima de 25°C e máxima de 31°C, com sol entre nuvens durante todo o dia com possível chuva a noite.

No dia 28, sexta-feria, os foliões poderão ter um dia um pouco mais "frio", com mínimas de 23°C e máximas de 30°C, com várias nuvens no céu durante todo o dia e noite, e chances de chuva a qualquer momentos.

No primeiro dia de março, o sábado amanhece com chances de chuva e em seu decorrer o Sol aparece, mas a noite o céu se fecha novamente e chances de chuva, com mínimas de 25°C e máximas de 30°C.

Já para o domingo, 2, a mínima diminui, chegando a 24°C com possíveis chuvas rápidas durante todo o dia. Para a segunda feira, 3, o clima apresenta um leve aquecimento, com máximas de 31°C, tendo sol e nuvens durante todo o dia, além de chuvas rápidas a qualquer momento.

No último dia de folia, uma chuva passageira deve ser protagonista durante o dia, já durante a noite o tempo deve firmar novamente.