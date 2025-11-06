Menu
BAHIA
INCLUSÃO

Bahia avança na inclusão de estudantes neurodivergentes na rede de ensino

Secretária garante formação dos profissionais que acompanham neurodivergentes

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

06/11/2025 - 10:05 h | Atualizada em 06/11/2025 - 11:29
Rowenna defende que neurodivergentes precisam vivenciar escola e passar por todas aprendizagens
Garantir o direito à educação para os estudantes, sobretudo dos alunos neurodivergentes com transtornos globais do desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e superdotação, por exemplo, é um dos desafios da Educação na Bahia, de acordo com a secretária Rowenna Brito (SEC), em entrevista ao Portal A TARDE.

"É um desafio para o Brasil inteiro. Os estudantes precisam vivenciar a escola e passar por todas as aprendizagens, já que não adianta só estar na escola, e sim, participar das atividades adaptadas ao aprendizado", afirmou a secretária.

A política de inclusão na Bahia segue o modelo social para pessoas com deficiência e tem como pilares a 'Matrícula em Classe Comum', a qual prioriza a matrícula dos estudantes público-alvo da Educação Especial nas classes comuns do ensino regular.

O estado busca ainda, de acordo com a secretária, qualificar a rede, incluindo a previsão de concursos para professores e coordenadores pedagógicos especializados na área.

"Nós temos a formação para os profissionas da Educação neste sentido. Na universidade, por exemplo, não fomos formados para desenvover esse olhar e precisamos construir isso", disse a secretária de Educação do Estado da Bahia, disse Rowenna.

Decreto

No último dia 20 de outubro, o presidente Lula publicou o decreto que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva (PNEEI) e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, cujo objetivo principal é garantir o direito à educação sem discriminação, com base na igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades/superdotação.

Tags:

Bahia Direitos da Educação educação inclusiva neurodiversidade política educacional Rowena Brito Transtorno do Espectro Autista

x